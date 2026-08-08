Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahallelerde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar, vatandaşların talep ve beklentileri ile öncelikli ihtiyaçlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Muhtarlarla yapılan istişarelerde mahallelerin mevcut durumu tüm yönleriyle ele alınırken, kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve vatandaş odaklı bir anlayışla sunulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerde ayrıca, yerinde tespit edilen ihtiyaçların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Vali Çalgan, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ