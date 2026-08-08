Bir yıldan beri hasta olan Sadık Karabacak, tedavi görmekte olduğu Özel Hastane’de dün gece yarısı hayata veda etti.

Ayşe Karabacak’ın eşi, Ali Karabacak ile Hatem Sarıaslan’ın babaları, TSO Meclis Üyesi Berkan Karabacak ile Emre ve Demir Can Karabacak’ın dedeleri, Murat Sarıaslan ve Serap Karabacak’ın kayınpederi olan Sadık Karabacak’ın cenazesi, bugün saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alınarak Büğet köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.