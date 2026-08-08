Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca Kale ve Gülabibey mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri, Çorum Belediyesince yürütülüyor.

Çorum Belediyesi Şehir Planlayıcısı Kentsel Dönüşüm Koordinatörü Yusuf Kuyumcu, Kale ve Gülabibey mahallelerinde 20 hektarlık rezerv yapı alanının 1. Etapta yaklaşık 10 hektarında 335 konut ve 128 işyeri yapılacağını bildirdi.

570 hak sahibinin olduğu bölgedeki hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerinin devam ettiğini belirten Kuyumcu, mülkiyet problemi olmayan hak sahiplerinin tamamına yakınıyla görüştüklerini belirterek, “Onun haricinde mülkiyet problemi olmayan ve üzerinde yapı bulunan vatandaşların tamamına yakınıyla görüştük. Şu an bize imza atacağını beyan eden vatandaşlarımızın sayısı yüzde 80. Yüzde 7 oranında karşı çıktığını beyan eden hak sahiplerimiz var. Yüzde 10 civarında da kararsız hak sahibimiz var.” dedi.

Görüşmelerde bazı taşınmazlarda mülkiyet problemleri tespit ettiklerini dile getiren Kuyumcu, “Vefat eden, soyadı olmayan birçok insan olduğunu belirledik. Bu kişilerin bir kısmı intikal yaptırmak zorunda. Bazı taşınmazların tapusu, şimdiki hak sahibinin dedesinin dedesinin üzerinde kayıtlı. Hiç tapuda işlem yapılmamış, intikal yapılmamış. Hak sahipleri, mirasçılar üzerine almamış. Dolayısıyla zorlaşıyor.” diye konuştu.

Kuyumcu, önceki görüşmelerde taşınmazdaki birden fazla hak sahibinin hepsiyle birlikte anlaşma yapılmaya çalışıldığını, yeni görüşmelerde ise hisseleri ayrı ayrı değerlendirip sözleşme yapabildiklerini kaydetti.

HAK SAHİPLERİNİN YÜZDE 51’İ ONAY VERİRSE DÖNÜŞÜM BAŞLAR

Kentsel dönüşüm projesinin başlayabilmesi için hak sahiplerinin en az yüzde 51’i ile sözleşme imzalanması gerektiğine dikkati çeken Kuyumcu, “Projenin başlaması için yüzde 51 burada kritik eşik. Bu beyanlarla birlikte yüzde 51’i çok rahat aşıyoruz.” şeklinde konuştu. Kuyumcu, öte yandan hisseli parsellerde tüm hissedarlarla birlikte muavafakatname imzalanabildiği gibi ayrı ayrıda imza alınabildiğini belirterek, bölgede boş arsası olanlarla önümüzdeki günlerde uzlaşma görüşmelerinin başlayacağını sözlerine ekledi.



UZLAŞMAYA YANAŞMAYANLAR MAĞDUR OLABİLİR

Uzlaşmaya yanaşmayan hak sahiplerinin hisselerinin satışa çıkacağını vurgulayan Kuyumcu, “Onlara bu işlemden önce tebligat gidiyor ama e-devlet üzerinden. Bir süre verilecek. Bu süre içerisinde gelin, sözleşmeyi imzalayın, mağdur olmayın. Bakanlığın ve belediyenin asıl amacı vatandaşlara yerinde dönüşüm sağlamak. Biz tüm evi olan vatandaşlara 3+1 daire teklifi yapıyoruz. Bu da tarafsız değerleme kuruluşları tarafından yapıldı. Tarafsız değerleme kuruluşları, değer tespiti yapıyor. Bizim önereceğimiz konutların değeri zaten belli. Baz fiyatımız da çok uygun. Metrekare birim fiyatı 30 bin lira üzerinden gidiyor. Bakanlık, 3+1 konut için şerefiyeler hariç 3 milyon 300 bin lira bedel biçti. Dolayısıyla bunlar birbirine mahsuplaşıyor. Hak sahipleri aradaki farkı konut alanlarında 180 ay, ticaret alanlarında ise 120 ay taksitle, ortalama 10-12 bin lira aylık taksitlerle ödeyebiliyor.”

DÖNÜŞÜM PROJESİ 3 ETAPTAN OLUŞACAK

Kuyumcu, projede 1. etabın tamamlanmasıyla 2. etaba geçileceğini, ardından ise 2021 yılında riskli alan ilan edilen ancak hak sahipleriyle uzlaşmada yüzde 51’e ulaşılamayan Çorum Kalesi çevresi için de plan yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Buradan sonra ikinci etabımız var. İkinci etabın da projelerini bitirdik. Sadece uzlaşma görüşmeleri kaldı. Birinci etabın ardından burada da uzlaşma görüşmelerini yürüteceğiz. Ardından ise riskli ilan edilen Kale çevresindeki projeyi revize edeceğiz. Sonra vatandaşların ödeme imkanları, koşulları da güncellenerek tekrar bu uzlaşma sürecine başlayacağız.”

Kuyumcu, toplamda 3 etapta Kale ve Gülabibey Mahallesi sınırlarında kalan alanın tamamının dönüştürülmesinin planlandığını sözlerine ekledi.