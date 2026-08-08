Çorum’da dönüş yapmak istediği kavşakta kaldırım ile refüj arasında sıkışan TIR, trafikte aksamaya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR, Ata Caddesi'nde kavşakta dönüş yapmak istedi.

Manevra sırasında kaldırım ile kavşakta bulunan göbek arasında sıkışan TIR, bulunduğu yerden çıkamayınca yolda trafik akışı aksadı. Bir süre sıkıştığı yerden kurtulamayan sürücünün yardımına, bölgede çalışma yapan belediye görevlileri koştu.

Görevlilerin yardımıyla TIR’ın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.