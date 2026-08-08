Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, görev yeri değişikliği nedeniyle Prof. Dr. Nurcan Baykam’a plaket ve çiçek takdim edildi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Nurcan Baykam için düzenlenen programa, sağlık yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Törende İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelik Gülbaş ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Karadağ söz alarak duygu dolu konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmalarda, Baykam’a sağlık camiasına yaptığı değerli hizmetler dolayısıyla teşekkür edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR