Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Ömer Şahin ve beraberindeki heyet, ilde yürütülen program kapsamında Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen çalışmalar, il genelindeki uygulamalar ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi