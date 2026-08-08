Enerji sektörünün geleceğini nitelikli insan kaynağıyla şekillendirmeyi amaçlayan YEDAŞ’ın MT programı, katılımcılara kapsamlı bir gelişim süreci sunuyor. Eğitim, mentorluk ve farklı iş alanlarında deneyim fırsatlarını bir araya getiren program, genç profesyonellerin kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefliyor.

Toplam 18 ay süren program kapsamında katılımcılar, YEDAŞ’ın farklı iş birimlerinde rotasyon yaparak teknik operasyonlardan kurumsal süreçlere kadar geniş bir alanda deneyim kazanıyor. Program süresince yürütülen proje çalışmalarıyla edinilen bilgi ve beceriler pekiştirilirken, katılımcılar aynı zamanda alanında uzman isimlerden mentorluk desteği alıyor.

Program; mesleki gelişimin yanı sıra analitik düşünme, problem çözme, ekip çalışması, iletişim ve proje yönetimi gibi yetkinliklerin geliştirilmesine de odaklanıyor. Böylece gençler, enerji sektörünü bütüncül bir bakış açısıyla tanıma fırsatı elde ediyor.

Programa, üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olan, iyi derecede İngilizce bilen ve enerji sektöründe kariyer hedefleyen adaylar başvurabilecek.

Başvurular; Kariyer.net, YEDAŞ LinkedIn sayfası, Youthall, Toptalent, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı ve üniversitelerin kariyer merkezleri üzerinden 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Değerlendirme sürecinde adaylar; İngilizce sınavı, genel yetenek testi, kişilik envanteri ve mülakat aşamalarından geçecek.

YEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Emre Oğuz, programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gençlerin meslek hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlayacak, öğrenmeyi deneyimle buluşturan bir model sunuyoruz. Gelişime açık, yenilikçi ve enerji sektöründe kariyer hedefleyen tüm genç yetenekleri programımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ