Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında il genelinde yürütülen hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kurs istatistikleri, performans göstergeleri, kurumlar arası iş birliği çalışmaları ve devam eden projeler ele alınırken, 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin hedefler, öncelikli çalışma alanları ve planlanan faaliyetler istişare edilerek karara bağlandı.

Görüşmelerde ayrıca hayat boyu öğrenme hizmetlerinin niteliğinin artırılması, istihdam odaklı mesleki eğitimlerin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm odaklı kursların yaygınlaştırılması konuları öne çıktı. Vatandaşların eğitim hizmetlerine erişiminin daha etkin hale getirilmesine yönelik değerlendirmeler de toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Muhabir: SELDA FINDIK