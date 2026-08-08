Karadeniz, "Bu vatan uğruna canını veren kahramanlarımızın emanetleri olan şehit ailelerimizin duyduğu üzüntü ve hassasiyet hepimizin ortak meselesidir. Onların sesini duymak, acılarını anlamak ve vicdanlarını incitecek her türlü tutumdan kaçınmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Talip Karadeniz, terörle mücadelede kararlılığın sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin birliği, milletimizin huzuru ve şehitlerimizin aziz hatırası her türlü siyasi hesabın üzerindedir. Teröre karşı net duruşun korunması ve şehit ailelerinin beklentilerinin dikkate alınması, toplumsal birlik açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR