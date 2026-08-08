Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi” kapsamında Çorum’un Mecitözü ilçesinde üreticilere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Proje çerçevesinde temin edilen damızlık hayvanların işletmelere teslimi sürerken, hayvanların kimlik ve belge kontrolleri ile işletme bilgilerinin güncellenmesi Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütülüyor. Üreticilerin projeye ilişkin tüm iş ve işlemleri de yakından takip ediliyor.

Hayvancılık işletmelerinin güçlendirilmesini ve kaliteli damızlık materyalinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen proje ile kırsalda üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda üreticilerin desteklerden etkin şekilde yararlanması sağlanırken, bölge hayvancılığının gelişimine de önemli katkı sunulması hedefleniyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ