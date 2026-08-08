İl Başkanı Alar, yaptığı açıklamada, kuruluşun 25. yılı münasebetiyle ahirete irtihal eden teşkilat mensupları ile vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin dualarla yâd edileceğini belirtti.

Bu kapsamda, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00’de Çorum Merkez Muradi Rabi Ulucami’de anma programı düzenleneceğini ifade eden Alar, programa tüm teşkilat mensuplarının ve Çorum halkının davetli olduğunu söyledi.

İl Başkanı Alar açıklamasında, “Kuruluşumuzun 25. yılı münasebetiyle ahirete irtihal etmiş olan kıymetli teşkilat mensuplarımız ve ülkemiz için canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimizi yâd etmek amacıyla düzenleyeceğimiz mevlide tüm teşkilat mensuplarımızı ve kıymetli hemşehrilerimizi davet ediyorum.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi