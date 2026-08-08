B.E.’nin kullandığı 57 ACD 450 plakalı motosiklet Üçtutlar Mahallesi Ilıca Bağları 32. Sokak, Çomar Barajı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazayı uzaktan gören bir sitenin güvenliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.T. yaralandı.
Yaralı A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı.
Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK