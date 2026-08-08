Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelinde sabit ve seyir halinde olmak üzere toplam 119 uygulama yapıldı. Denetimlerde 25 kahvehane ve kıraathane, 25 kafe, 28 çay ocağı, 10 oyun salonu ile 12 otopark kontrol edildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 736 kişinin sorgusu yapılırken, 1.648 araç denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 7 araca idari para cezası uygulanırken, yapılan aramalarda 1 tabanca ve 1 av tüfeği olmak üzere toplam 2 ateşli silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak, “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ