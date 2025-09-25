Zehir, şikâyet üzerine güzellik merkezlerine denetim yaptıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın talimatları ve çeşitli şikayetlerden ötürü güzellik merkezlerine 75 kez denetim yapıldığını ve 25 merkeze yetkisiz sağlık hizmeti sunumu gereği müeyyide uygulandığını aktaran Zehir, dövme silme işlemi yapan 8 işyeri, mezoterapi cihazı kullanan 2 işyeri, dermapen cihazı kullanan 5 işyeri, Alexandrite Candela cihazı kullanan 1 işyeri ve lazer cihazının joule değerinin 20 joule/cm2’yi aşması nedeniyle 7 iş yerine ceza kesildiğini ifade etti.

Ayrıca dövme silme, dudak dolgusu, dermapen, ben tedavisi, yüz karın-germe, carbon peeling, tedavi, cilt germe, cold plazma, iğnesiz saç mezoterapisi, gençlik iksiri kullanan 13 iş yerine ceza uygulandığını kaydeden Zehir, “Güzellik merkezlerinde invaziv ( deri altı) uygulamalar yasaktır. Bu kapsamda iğne uçları tespit edilen 1 işyeri, ilaç ve enjektör tespit edilen 1 işyeri ve dolgu malzemesi kullanan 2 işyeri tespit edildi. Ayrıca güzellik merkezinde diyetisyenlik hizmeti sunan 1 işyeri tespit ettik ve ceza uyguladık” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi