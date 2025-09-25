Çorum’daki sağlık yatırımlarının son durumu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, daha önce güçlendirme yapılacağı açıklanan Devlet Hastanesi C bloğunun yıkılmasına karar verildiğini belirterek, “C Blok yıkım komisyon kararı 11.06.2025 tarihinde onaylanmıştır. Yıkımı müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan C Blok yıkım ihalesi için rayiç bedel çalışmaları devam etmekte olup en kısa sürede yıkım ihalesi yapılacaktır. 2027’nin ikinci yarısı teslim tarihi olarak belirlendi ancak bu güçlendirme için konulan tarih. Yıkım ve yeniden yapım da aynı süre içinde tamamlanması için çalışacağız. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi sıkışmış durumda. Bu projeyi bir an önce hayata geçirmek için vekilimizin ve belediye başkanımızın desteğiyle yoğun çaba gösteriyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi