Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlatılan yeni bir uygulama ile temizlik hizmetinde yaşanan eksiklikler anında tespit edilebilecek.

Çorum Sağlık İl Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı tarafından sağlık hizmet sunucularının, sağlık bilgi teknolojileri kullanımına yönelik çalışan, hasta ve hasta yakınlarının temizlik hizmeti sunumunda memnuniyetin ölçülmesi kaliteli ve nitelikli hizmet sunulması amacı ile karekod (QR) uygulaması geliştirildi.

Uygulama ilk olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortak kullanım alanlarında başlarken, süreç içerisinde diğer hizmet sunucularında da sisteme entegre edilerek uygulamanın aktif kullanılması sağlanacak.



Uygulamanın hayata geçmesi ile temizlik hizmeti sunumunda yaşanan eksiklikler anlık tespit edilerek hızlı bir şekilde sorunun giderilmesi sağlanacak. Dijital takip ile zamandan tasarruf sağlanarak çalışan, hasta ve hasta yakını memnuniyet düzeylerinin artırılması hedeflenecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. “Hastanemizde hijyen standartlarını yükseltmek, hizmet kalitesini artırmak ve temizlik süreçlerini daha etkin şekilde yönetmek amacıyla “Karekod ile Temizlik Değerlendirme Sistemi” devreye alınmıştır.

Muhabir: Haber Merkezi

Uygulama kapsamında, hastalarımız, ziyaretçilerimiz, refakatçilerimiz ve personelimiz cep telefonlarıyla tuvaletlerde bulunan karekodları okutarak “Temiz”, “Kirli” ve “Peçete Yok” seçeneklerinden birini işaretleyerek anında değerlendirme yapabilecektir. Bildirimler ilgili temizlik personeline anlık SMS bildirimi olarak gönderilecektir. Bildirim üzerine, rutin temizlik süresi beklenmeden tuvaletin temizliği hızla sağlanacaktır. Bu süreç ilgili sorumlular tarafından denetlenmektedir.Bu sistem sayesinde tuvaletlerin hijyen durumu sürekli olarak takip edilecek, temizlik hizmetlerinde süreklilik ve kalite güvence altına alınacaktır. Ayrıca, ziyaretçi ve hasta memnuniyeti de doğrudan ölçülerek hizmetlerimizin iyileştirilmesine katkı sağlanacaktır.Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde temizlik ve el hijyeni kritik bir rol oynamaktadır. Tuvaletlerde sağlanan hijyenin yanı sıra, tüm bireylerin el hijyenine özen göstermesi; mikroorganizmaların yayılmasını engellemek, hastaların güvenliğini sağlamak ve tedavi süreçlerinin sağlıklı ilerlemesine destek olmak açısından büyük önem taşımaktadır.Sizler de tuvaletlerde bulunan karekodları kullanarak görüş ve değerlendirmelerinizi bizlerle paylaşabilir, temizlik hizmetlerinin en yüksek standartlarda sürdürülebilmesine ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine katkı sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz”