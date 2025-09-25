Gecenin sanat yönetmenliğini ve koro şefliğini, Çorumlu hemşerimiz, bağlama ustası Özdemir Öztürk üstlendi. Türk Halk Müziği’ne olan hâkimiyeti ve güçlü bağlama icrasıyla tanınan Öztürk, sahnede hem koroyu yönetti hem de izleyenlere müzik dolu anlar yaşattı.

Konserin sunumunu ise Tülay Öztürk ile Fatma Çengel gerçekleştirdi. Samimi anlatımları ve türkülerle ilgili verdikleri kısa bilgilerle izleyicilerin geceye daha da içtenlikle bağlanmasını sağladılar.

Repertuvarda Anadolu’nun farklı yörelerinden seçilmiş türküler yer aldı. Kimi zaman hüzünlendiren, kimi zaman coşturup alkışlarla tempo tutturulan türküler, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Konserin finalinde izleyiciler sanatçılara uzun süre ayakta alkışlarla teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK