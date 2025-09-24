İl Sağlık Müdürlüğü’nde kentin sağlık altyapısı, insan gücü ve yatırımları hakkında kamuoyuna bilgi vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ile Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Zehir, Çorum’da toplam 1.734 yatak kapasitesi bulunduğunu aktararak, 10 bin kişiye düşen yatak sayısında Çorum’un 32,3 ile Türkiye ortalamasının (31,2) üzerinde olduğunu vurguladı.

SAĞLIK PERSONELİ SAYISI ARTIYOR

2025 yılı itibarıyla Çorum’da görev yapan sağlık personeli sayısının 8.326’ya ulaştığını belirten Zehir, sadece bu yıl içinde 88 uzman hekim ve 175 pratisyen tabibin ilde göreve başladığını ifade etti.

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENDİ

Çorum’da 40 Acil Sağlık İstasyonu bulunduğunu ve ambulans başına düşen nüfusun 8.689’a gerilediğini söyleyen Zehir, Sungurlu, Osmancık, Ortaköy, Uğurludağ ve Oğuzlar’da yeni istasyon açma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

DENETİMLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ

2025 yılında sağlık tesisleri, laboratuvarlar, eczaneler, diyaliz merkezleri ve güzellik salonlarına yönelik binin üzerinde denetim yapıldığını belirten Zehir, yetkisiz sağlık hizmeti veren 25 merkeze müeyyide uygulandığını bildirdi.

YENİ YATIRIMLAR HİZMETE AÇILDI

Son dönemde Çorum’da sağlık yatırımlarının hız kazandığını dile getiren Zehir, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin açıldığını, Binevler ve Ulukavak ASM + 112 ASHİ projelerinin tamamlandığını, 200 yataklı Devlet Hastanesi ile Yavruturna ASM/TSM/112 ASHİ projelerinin ise inşaatlarının sürdüğünü söyledi.

GELECEK PROJELER

Prof. Dr. Zehir, Çorum’da kapalı psikiyatri servisi, fizik tedavi hastanesi, AMATEM-ÇAMATEM-Bahar Merkezi ve çeşitli ASM projelerinin de planlandığını ifade etti.

NORMAL DOĞUM VURGUSU

Çorum’daki sezaryen oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Zehir, normal doğum oranlarının artırılması için kamuoyu ve basının desteğinin önemine dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi