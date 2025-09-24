Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, hemşehrimiz Prof. Dr. Mehmet Karadağ, mesleğinin 40. yılında emekli oldu.

1958 yılında Çorum’da doğan Prof. Dr. Mehmet Karadağ, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

8 Ağustos 2014 tarihinden beri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Karadağ, 13 Ağustos 2021 tarihinden beri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini de sürdürmekteydi.

Uludağ Üniversitesi’nde emeklilik töreni düzenlenen Prof. Dr. Karadağ'ın Bursa Acıbadem Hastanesi'nde mesleki birikimlerini yansıtmaya devam edeceği öğrenildi.

