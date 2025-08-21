Üreticiden tüketiciye 55 bin markette Cumhur Reyonu: Bakkallar ve pazarcı esnafı da aynı merkezden ürün alabilecek.

100-150 ÜRÜN MALİYETİNE YAKIN SATILACAK

Gıda fiyatlarını sınırlamak için formüller tartışılıyor. Bunlardan biri de Türkiye genelinde sayıları 55 bini bulan zincir marketlerin içinde “ucuz reyonlar” açmak. Bu modelde marketlerin %10-15’lik bir kısmında ürünler doğrudan kamu tarafından sağlanacak. Fiyatlar da eczanelerde olduğu gibi tüm Türkiye’de sabit olacak. “Cumhur Reyonu” için büyükşehir ve gerekli diğer yerlerde depolar kurulacak. Bakkal, küçük market, pazarcı esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı bu depolardan ürün alabilecek. Tüm ürünler tek merkezden dağıtıldığı ve aracılar ortadan kalktığı için temel 100-150 ürün maliyetine yakın fiyatla satılacak. Satışı yapacak zincir marketlere işletme kârı verilecek. Belediyelerin tanzim satış noktaları ile Et ve Süt Kurumu’nun bazı zincir marketlere koyduğu et reyonlarının başarısı “Cumhur Reyonu” için örnek olabilir. TÜİK sepetinde %24,97 gibi büyük paya sahip gıda enflasyonun dizginlenmesi genel enflasyonu da aşağı çekecek.

TÜM İLLERDE TEK FİYAT

Yeni model, Türkiye genelinde 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturarak, temel gıda maddelerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak. Satışı market kasaları yapacak, devlet denetim elemanı kontrol edecek. Marketlere sembolik işletme kârı verilecek.