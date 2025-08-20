“Memur Yok, Emekli Yok, Refah Payı Yok Taban Aylığa Zam Yok, Enflasyonun Canavarlaşan Gerçekliği Yok. Tekliflerin “Ne Akılla ne Vicdanla ne Hakkaniyetle ne de Adaletle” en ufak bir ilgisi Yok” şeklinde açıklamaları ile eylem kararı alan Memur-Sen üyeleri Ankara’ya akın etti.

Eğitim ve bilim hizmet kolu çalışanları olarak iş bırakarak 81 ilden Ankara’ya gelen Memur-Sen üyeleri Genel Merkez koordinesinde Ankara Anadolu Meydanı'nda geniş katılımlı kitlesel bir miting düzenledi. Çorum Memur- Sen İl Temsilciliği organizesi ile 10 otobüs ile katkılım sağlanan mitingde kamu işvereninin yetersiz teklifine bir kez daha hayır dendi.

Memur-Sen üyeleri ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na pankart ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, son olarak enflasyon farkı kadar zam verileceğinin açıklandığını ancak sunulan rakamların yetersiz olduğunu dile getirdi.

“Masada uzlaşı, sahada bayram olsun diyoruz. Biz sadaka istemiyoruz, biz emekliye, memura nefes aldıracak bir rakam bekliyoruz” ifadelerini kullanan Yalçın konuşmasının ardından Bakanlık binasına girerek birçok iş kolunun tekliflerini içeren kitapçıkları yetkililere sundu.

