Alınan bilgiye göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Seydim Köyü yol ayrımında seyir halinde bulunan 19 AGE 608 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun karşı şeridine geçen kamyon diğer yönden gelmekte olan 35 RAH 67 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların 112 çağrı merkezine haber vermeleri üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere sevk edildi.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan Hüseyin Özbaydemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3 yaralının ise özel hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.