Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Çorum Şubesi yöneticileri Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i ziyaret ederek kutladı.

Ziyarete Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile işyeri temsilcileri yer aldı.

Ahmet Saatcı ve beraberindeki heyet Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’e yeni görevinde başarılar dileyerek, sağlık çalışanlarının talepleri ve çalışma koşullarıyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Saatcı: “Gömeç’in mesleki tecrübesi, güçlü vizyonu ve insan odaklı yönetim anlayışı ile sağlık hizmetlerimizin kalitesini daha da yükselteceğine olan inancımız tamdır. Sağlık alanındaki birikimi ile hastanemize değer katacağına, hem sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu artıracağına hem de vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve ulaşılabilir hale gelmesine önemli katkılar sağlayacağına, memnuniyetin artacağına olan inancımız tamdır” dedi.

İdareciliğin bir bayrak yarışı olduğunu da kaydeden Saatcı bugüne kadar ilimize, hastane ve vatandaşlara hizmet eden tüm yöneticilere de teşekkür ettiklerini kaydetti.

Başhekim Gömeç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi