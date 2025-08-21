Toplantıya katılan belediye başkanları, şehrin genel sorunları, planlanan projeler ve ortak hedefler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Birlik ve koordinasyon vurgusunun öne çıktığı görüşmede, yerel yönetimlerin iş birliği içinde hareket etmesinin önemi bir kez daha dile getirildi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçe ve belde Belediye Başkanlarımızla bir araya gelerek güzel şehrimizi konuştuk. Oğuzlar Belediye Başkanımız Mustafa Cebeci’ye misafirperverliği için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Toplantı, belediyeler arası iletişimin güçlendirilmesi ve Çorum’un tüm ilçelerinde daha etkin hizmet sunulması amacıyla gerçekleştirildi. Buluşmanın ilerleyen dönemlerde farklı ilçelerde de tekrar edilmesi planlanıyor.

Muhabir: Haber Merkezi