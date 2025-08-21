“Sefalet zammını kabul etmiyoruz. Alanlarda sesimizi yükseltiyoruz” şiarıyla düzenlenen eylem, Ankara’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çorum’dan da Birleşik Kamu – İş İl Temsilcisi ve Eğitim-İş Sendikası Şube Başkanı Tuba Demirel, yönetim kurulu üyeleri ve sendika üyelerinin kitlesel olarak katıldığı eylemde eğitim emekçilerinin talepleri sıralandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, memur ve memur emeklilerine reva görülen zam teklifini protesto etmek için iş bıraktı; Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüdü. Konfederasyon temsilcileri, “İktidarın bizlere dayattığı sefalet zamlarını ve iktidar–yandaş konfederasyon işbirliğini kabul etmiyoruz. Üretimden gelen gücümüzü kullanarak emeğimize, onurumuza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz! Haklarımız için alanlarda, masada ve her yerde mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

“İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Halkız, haklıyız, kazanacağız”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Çetelere değil, emekçiye bütçe” sloganlarının atıldığı Anıtpark’taki eylemde açıklama yapan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, şunları söyledi: “Elimizde ekmekle geldik çünkü biz bu kavgayı ekmeğimiz için veriyoruz, başka hiçbir talebimiz yok. Evimizde her gün tenceremiz kaynasın, çoluğumuz, çocuğumuz aç kalmasın, ülkemizin ürettiği geliri adil ve hakça paylaşım için bu mücadeleyi yapıyoruz. 23 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarını da uyarıyoruz dedik, ‘bu ülkenin zenginliği varsa bu zenginlik sadece 3-5 milyon azınlığın değil, 85 milyonun hakkıdır’ dedik.

Ülkemizde ekonomik kriz var diyor hükümet. Ekonomik krizi biz yaptık demiyor, 'alın terinizden bu krizin zararını alacağız ve faiz lobisine ödeyeceğiz' diyor. Biz faiz lobisine alın terimizden tek bir damla bile yedirmeyeceğiz. Diyorlar ki: TÜİK enflasyonu her ay düşürüyor. 'Peki, neye göre düşürüyor?' diyoruz. İşte açıklamadığı sepet ürünlerinin fiyatlarına göre kendileri kapalı kapılar arkasında ölçüp biçip diyorlar ki enflasyon düşüyor. E o zaman neden kiralar düşmüyor? Neden marketteki fiyatlar düşmüyor? Neden pazardaki sebze meyvenin fiyatı düşmüyor? Neden ulaşım sektöründeki fiyatlar düşmüyor? Sürekli yükseliyor ve bizleri açlığa mahkum ediyor. Biz TÜİK'in sahte enflasyon rakamlarıyla karşımıza gelen Çalışma Bakanı'nın önerdiği zammı da arkasında duran Maliye Bakanı'nın önerdiği zammı da kabul etmiyoruz. TÜİK'in sahte rakamlarıyla bir iki yıl daha asla kendimizi açlığa ve sefalete mahkum ettirmeyeceğiz.

“BİZ SİZİN KÖLENİZ DEĞİLİZ”

Zannediyorlar ki 5 yıllığına seçildik. Milletimiz devleti bize tapuladı. Biz Türkiye'nin sahibiyiz. Tarlanın da sahibiyiz. Fabrikaların da sahibiyiz. Ne dersek onu yapmak zorundasınız diyorlar. Biz iktidarı bir kez daha uyarıyoruz: Sizlere sandıkta bu yetkiyi, memurları, emeklileri açlığa mahkum edin diye vermedik. Sizleri o göreve bizleri daha iyi yaşatacak ekonomik politikaları uygulayın diye seçtik. Biz sizin köleniz değiliz”

Yeni dönemde artık ellerindekinin bile alınmak istendiğini vurgulayan Yıldırım, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, mücadeleci güçlerini kullanarak demokratik haklarımızı alacaklarını sözlerine ekledi.

