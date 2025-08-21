Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Vekili ve Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar’ı makamında ağırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, kent yönetimi, yerel hizmetler ve Çorum’un geleceğine dair değerlendirmeler yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, böylesine önemli bir makamdan gelen ziyaretin kendileri için onur verici olduğunu ifade ederek, “Kıymetli hemşehrimiz, AYM Üyesi Kenan Yaşar’ı belediyemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Şehrimizin gelişimi için ortaya koyduğumuz tüm çabalar, değerli büyüklerimizin destekleriyle daha da güçlenmektedir” dedi.

Kenan Yaşar ise Çorum’un her geçen gün geliştiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “Çorum’un hizmetinde bulunmak her zaman bizim için bir gururdur. Belediye Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gerek altyapı yatırımları, gerekse sosyal ve kültürel projelerle Çorum’un vizyonuna önemli katkılar sunulduğunu görüyoruz. Bu gayretlerin daha da büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın ziyarette belediye olarak yürütülen projeler hakkında Kenan Yaşar’a bilgi verdi.

Muhabir: Haber Merkezi