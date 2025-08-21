Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nün ileri gelenlerinden, ilimizin sevilen simalarından Rıza Hardal’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhum Ali Hardal, merhum İsmail Hardal, Emekli Astsubay Hüseyin Hardal, Öğretmen Hatice ve Öğretmen Satı Hardal’ın babaları, Gazeteci Güngör Atak’ın eniştesi, Barış, Cansu, Türküsu, Devin Doğal Hardal, Ozan Doğaç ve Onat Turaç Kılıç ile Deniz Yıldız'ın dedeleri olan Rıza Hardal, Halk Eğitim Merkezinden emekli idi. Kültür – sanat dünyasının tanınmış isimlerinden Rıza Hardal, şiirler yazıyor ve sanat toplantılarına katılıyordu.

Merhumun cenazesi bugün (21 Ağustos 2025 Perşembe günü) saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Cemevi 'nde yapılacak törenin ardından Kuşsaray Köyü’ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi