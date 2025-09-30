81 ilde 500 bin yeni sosyal konut inşası için seferberlik başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülecek proje ile vatandaşların uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak. Proje kapsamında şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.

Türkiye, tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu projeyle, 81 ilde 500 bin yeni sosyal konut inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülecek proje, dar gelirli vatandaşların uygun maliyetlerle konuta ulaşmasını sağlayacak.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KONUTLARDA SON DURUM

Türkiye, son yıllarda deprem sonrası inşa ettiği afet konutlarıyla büyük bir tecrübe kazandı. Deprem bölgesinde yapımı süren 453 bin afet konutunun 304 bini 6 Eylül itibarıyla teslim edildi. Kalan konutların ise yıl sonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

500 BİN KONUT İÇİN SEFERBERLİK BAŞLIYOR

Yeni sosyal konut hamlesi, 2025 yılının sonunda hayata geçirilecek. TOKİ eliyle 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut, hem afet riskine karşı güvenli yapılar oluşturacak hem de vatandaşların uygun maliyetlerle ev sahibi olmasını kolaylaştıracak.

Bu kapsamda projede şu gruplara özel kontenjan ayrılacak:

Şehit yakını ve gaziler,

Emekliler,

Gençler,

En az 3 çocuğu olan aileler,

Engelliler.

İlk Kez Kiralık Konut Uygulaması

Bu projeyle birlikte Türkiye’de bir ilk de gerçekleşecek. TOKİ, İstanbul’da kiralık sosyal konut projesini hayata geçirecek. Böylece dar gelirli vatandaşlar, uygun şartlarla ev kiralayarak barınma ihtiyacını karşılayabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uygulamanın özellikle büyükşehirlerde dar gelirli aileler için ciddi bir rahatlama sağlayacağını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz ve üç çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştıracağız.”