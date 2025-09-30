Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4. Cadde’de vatandaşların talebi üzerine yapımına başlanan yol dünkü yağmurda yine göle döndü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar kalıcı çözüm üretilmemesinden dert yandı.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan bir mahalle sakini, yaklaşık 10-15 gün önce su birikintileri nedeniyle cadde üzerinde çalışma yapıldığını, ancak düzenlemenin kalıcı çözüm getirmediğini ifade etti.

“Ufacık bir yağmurda yine aynı sorun yaşanıyor” diyen vatandaş, belediyenin harcadığı paraların boşa gittiğini savundu.

Yapılan işin özensiz olduğunu öne süren vatandaş, “Aynı problem tekrar ediyor. Harcanan paralara yazık değil mi?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.