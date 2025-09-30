Çorum merkezli ARCA Savunma, Temmuz'da İtalya'nın köklü şirketi Esplodenti Sabino'yu satın almasının ardından şimdi de Fransa’nın Mulhouse kentinde faaliyet gösteren mühimmat makineleri üreticisi Manurhin için görüşmeler yürütüyor. Şirketin Fransız varlığının “sessizce” satışa çıkarıldığı, Arca ile masaya oturulduğu bildirildi.

Fransa’nın Mulhouse kentinde faaliyet gösteren ve mühimmat üretim makineleri alanındaki köklü geçmişiyle tanınan Manurhin, Türk savunma sanayi şirketi Arca Defense ile satış görüşmeleri yürütüyor.

2018'DE İFLAS ETMİŞTİ

Manurhin, 2018’de yaşadığı iflasın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sermayesi tarafından devralınmıştı. Ancak Fransız basınına göre, şirketin mevcut sahipleri Manurhin’i “sessiz bir şekilde” satışa çıkardı.

Fransız basını satış için Arca Defense ile görüşmelerin sürdüğünü ve bu sürecin Avrupa’daki savunma sanayi birleşmeleri içinde öne çıkan bir gelişme olduğunu duyurdu.

ORDULARA EKİPMAN YOLLUYOR

Artı33'de yer alan habere göre, Manurhin, özellikle kartuş üretim makineleri konusunda dünya çapında önde gelen bir üretici olarak biniliyor. Şirket, uzun yıllardır ordulara ve savunma sanayi kuruluşlarına ekipman tedarik ediyor.

Fransa’daki bazı savunma analistleri, BAE sermayesinin neden bu kadar stratejik bir varlığı elden çıkarmak istediğini sorguluyor. Arca Defense’in satın alma sürecinde ne kadar ilerleme kaydettiği ise henüz resmen açıklanmadı.