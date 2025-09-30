Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı tarafından, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Gamze Güzel, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ve Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş’a nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

İl Başkanı Sarı’ya ziyaretlerde, Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş’ın yanı sıra Teşkilat mensuplarından Asım Kirişci, Baki Ergun, Eyyup Ergün, Fikret Merdoğlu, Mustafa Kılıçlı, Osman Gökgöz ve Ömer Doğan eşlik etti.

Her üç ziyarette, mahallelerin sorunları ve ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Şuayb Sarı, ayrıca geçtiğimiz günlerde hizmet binasına yapılan saldırı nedeniyle Üçtutlar Muhtarı Mehmet Bölükbaş’a geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Misafirperverliklerinden ötürü üç muhtara teşekkür eden İl Başkanı Şuayb Sarı, önümüzdeki süreçte diğer mahalle muhtarlarına da ziyaretler yapacaklarını belirterek, kentteki tüm muhtarlarla diyalog ve işbirliği içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ