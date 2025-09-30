Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma aracındaki bir askerin kaza yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vali Kumbuzoğlu, hastane önünde açıklama yaptı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah meydana gelen kaza nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Çvş. Kemal Özgür ve Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Arif Özdemir, görevli oldukları devriye aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun” dedi

Kaza nedeniyle Ankara-Niğde Otoyolu’nun ilgili kesiminde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmaları konusunda uyardı.

J.Asb.Çvş. Kemal Özgür - Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Arif Özdemir