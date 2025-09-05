Vatandaşların tedavi için Ankara veya başka illere gitmek zorunda kaldığını belirten Tahtasız, “Birçok branşta tek doktor var, bazı branşlarda ise hiç doktor yok. Vatandaşlarımız muayene sırası ve ameliyat için büyük zorluklar yaşıyor. Çocuk kardiyoloji ve çocuk endokrin doktoru hiç yok. Bu bölümlere ve diğer eksik alanlara acilen atama yapılmalıdır” dedi.

Tahtasız, AKP Çorum milletvekilleri, AKP İl Başkanı ve kente gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer’e seslenerek, “Birçok branşta tek doktor var. Bazı branşlarda hiç doktor yok. Vatandaşlarımız muayene sırası, ameliyat sırası bulmakta zorlanıyor. Vatandaşlarımızın sesini duyun, feryatlarına kulak verin.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk kardiyoloji ve çocuk endokrin doktoru yok. Bu bölümlerde ve diğer eksik bölümlerde bir an önce atama yapılmalıdır.

Tayin dönemlerinde yapılan olağan atamalarda Çorum’a yeni doktorlar geldi diye övünmek yerine ara dönemlerde elinizi taşın altına koyun ve uzman doktor eksikliklerini giderin. Çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi daha fazla mağdur etmeyin!”

Muhabir: Haber Merkezi