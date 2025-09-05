Toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalarla halkın takdirini toplayan Çorum Belediyesi, 74 olan otobüs sayısını 79’a çıkardı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dünkü meclis toplantısında 4 tane 12 metre otobüs ve 18 metre olan 1 körüklü otobüsü araç filosuna dahil ettiklerini söyledi.

Otobüslerin Çorum’a geldiğini bildiren Aşgın, “Vatandaşlarımızla da bu müjdeli haberi buradan paylaşmak isterim. Okullarımızın açılmasıyla birlikte bir körüklü otobüsümüz ve 4 tane de 12 metre sıfır kilometre otobüslerimizi hizmete sokacağız.” diye konuştu.