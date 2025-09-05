Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olarak çalışan Yaşar Yarış (44), 16 yaşındaki kızı Zeynep Yarış ve annesi Zeynep Yarış (64)’ın hayatını kaybettiği kazada kafa kafaya çarpışan iki otomobilin alev aldığı anlar cep telefonuna yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Daday karayolu Kahya köyü kababayır geçidi mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar kısa süre sonra alev aldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı. Kaza sonrası alev topuna dönen otomobillerin yandığı anlar ise cep telefonuna yansıdı.

Muhabir: Haber Merkezi