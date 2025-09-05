Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, 8. dönem toplu sözleşme süreci ve alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Onan, iktidar ve yetkili sendikalar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine hakem heyeti tarafından bağıtlanan sözleşmenin, çalışan memurları hayal kırıklığına uğrattığını, memur emeklilerini ise “hüsrana sürüklediğini” söyledi.

“SEYYANEN ZAM EMEKLİYE YANSITILMADI”

Onan, çalışan memurlara ödenen 8.077 TL’lik seyyanen zammın emeklilere yansıtılmadığını hatırlatarak, “Bugün bu rakam 18.600 TL’ye çıkmıştır. Emekli memurlardan esirgenen bu ödeme, onları açlık sınırının altında yarım maaşla yaşamaya mecbur bırakmıştır” dedi.

Gelir adaletsizliğinin giderek arttığını vurgulayan Onan, çalışan memurlar ile emekli memurlar arasındaki maaş farkının yüzde 45 seviyesine ulaştığını belirtti.

“PROMOSYONLAR YETERSİZ”

Bankaların emekli vatandaşlara verdiği maaş promosyonlarının düşük kaldığını ifade eden Onan, “Memur maaşlarına ödenen promosyonlar bir maaşı aşarken, emekli memurlar ve kamudan emekli işçiler için verilen promosyonlar tatmin edici olmaktan çok uzaktır” diye konuştu.

Onan, ilgili sendikaların yalnızca çalışan memurlar için değil, emekli memurlar için de banka promosyon görüşmelerine taraf olmaları gerektiğini vurguladı.

“YASA MEMUR VE EMEKLİLERİ KORUMUYOR”

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun amacının, kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal haklarını korumak olduğunu hatırlatan Onan, “Mevcut haliyle bu kanun, memur ve memur emeklilerinin haklarını korumaktan uzak kalmaktadır. Sendikalar da bu haliyle çalışanlar ve emekliler için kazanım elde etmekten uzaktır” değerlendirmesinde bulundu.

