İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Müslim Kılıç, yapılacak okulun inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yeni eğitim yuvasında; 16 derslik, 2 anasınıfı, sığınak, beden eğitimi salonu, yemekhane ve kantin, 2 atölye, fen laboratuvarı, görsel sanatlar ve müzik atölyesi, rehberlik ve destek eğitim odaları, 147 kişilik çok amaçlı salon ve idari birimler yer alacak. Ayrıca bay ve bayan mescitleri de bulunacak.

Okulun bahçesinde basketbol ve voleybol sahaları yer alarak öğrencilerin sportif gelişimine katkı sağlanacak.

Muhabir: Haber Merkezi