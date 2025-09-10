Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Cadde üzerinde devam eden alt yapı ve asfaltlama çalışmalarının yeni eğitim ve öğretim dönemi başlamasına rağmen tamamlanamamasına velilerden tepki yağıyor.

Devam eden alt yapı ve asfalt çalışmaları ve inşaatlara ait malzemelerin yolun neredeyse tamamını kapatması nedeni ile özellikle okul giriş ve çıkışları, öğrenci ve veliler için çileye dönüşmüş durumda.

Veliler, çocuklarının adeta askeri bir parkur üzerinde zorlukla okula ulaştıklarını ve kaldırımlar üzerinde bulunan kabloların yağmurlu günlerde tehlike saçtığına dikkat çekiyorlar.

Yol ortasına bırakılan malzemeler, açıkta duran kablolar, taşıt trafiği ve inşaat malzemelerinin neden olduğu olumsuzluklar, okul servislerinin gecikmesine neden olurken, ortaya çıkan trafik ve yaya trafiği karmaşası öğrenciler için tehlikeli bir durum ortaya çıkartıyor.

Veliler ve mahalle sakinleri belediyeden çalışmaların bir an önce bitirilmesini talep ediyor.