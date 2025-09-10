ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan bir öğrenci velisi, özellikle 45 – 50 bin liraya varan kitap bedellerinin kendilerini mağdur ettiğinden dert yandı.

Eğitim ücreti artışlarına bakanlık tarafından sınırlama getirilmesinden sonra özel okulların kitap, yemek ve servis ücretlerine fahiş fiyatlarda zam yaptığını dile getiren veli, okulların kayıplarını buralardan telafi ettiğini söyledi.

Özel okulların sadece maddi durumu iyi velilerin çocuklarını okuttukları yerler olmadığını savunan öğrenci velisi, yetkililerin bu duruma bir dur demesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Günümüz eğitim sisteminde devlet okullarındaki eğitimin yetersizliği, sınıfların yoğun olması ve farklı sebepler nedeniyle yediğinden içtiğinden artırarak bin bir zorlukla çocuğunun iyi bir ortamda ve iyi bir eğitim alması için gönderen veliler de var.

“ŞİKAYETLERİMİZ SONUÇSUZ KALIYOR”

Özellikle 45-50 bin TL olan kitap paketleriyle ilgili veliler olarak ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Okul yönetimleri tarafından yalnızca kendi belirledikleri paketlerin alınması isteniyor. Dışarıdan farklı bir kaynağın temin edilmesine kesinlikle izin verilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz kitap politikası olmasına rağmen, özel okullarda denetim eksikliği nedeniyle veliler mecbur bırakılıyor ve şikayetlerimiz sonuçsuz kalıyor.”