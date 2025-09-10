Vali Ali Çalgan, Şapinuva Antik Kenti’ni ziyaret ederek devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Dr. Önder İpek’ten bilgi alan Vali Çalgan, kazı alanlarını gezdikten sonra Kazı Evi’ni ziyaret etti. Burada kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Şapinuva’nın ören yeri statüsü kazanması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da kendisine bilgi verildi. Ziyaret kapsamında yeni yapılması planlanan kazı evi ile ilgili de görüşmeler yapan Vali Çalgan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinden projeye dair bilgi aldı.

Vali Ali Çalgan incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Şapinuva, dünya tarihine yön veren Hitit uygarlığının en önemli merkezlerinden biridir. Kazı çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte bu kadim şehrin yeni bulgularla gün yüzüne çıkması,hem bilim dünyası hem de kültürel mirasımız açısından büyük bir kazanımdır.” ifadelerini kullandı.

1988-1989 yıllarında Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr. Mustafa Süel tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmalarıyla keşfedilen şehirde, 1990 yılında kazı çalışmalarına başlandı. 1992-2020 yılları arasında Prof. Dr. Aygül Süel başkanlığında sürdürülen kazılar, 2021 yılından itibaren Hitit Üniversitesi adına Dr. Önder İpek’in başkanlığında devam ediyor.

Bugüne kadar yapılan kazılarda 4.500’e yakın çivi yazılı tablet ortaya çıkarıldı. Hititçe, Hurrice, Hattice, Akadca ve Sümerce dillerinde yazılmış bu tabletler, Şapinuva’nın bir dönem Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yaptığını ortaya koydu. M.Ö. 14. yüzyılda Büyük Kral II. Tuthaliya ve Kraliçe Taduhepa’nın hüküm sürdüğü Şapinuva, aynı zamanda Hitit dünyasının önemli dini merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

HİTİTLERE AİT ANITSAL YAPILAR ORTAYA ÇIKIYOR

Şapinuva Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda önemli bulgular elde edildi. Tepelerarası mevkiinde idari, dini ve üretim amaçlı anıtsal yapılar açığa çıkarılırken; Ağılönü mevkiinde kutsal alanlar ve ritüel yapılar tespit edildi.

Tepelerarası’nda 5.000 metrekarelik alanı kaplayan A Binası’nda 3.500’den fazla tablet bulundu. Bunun yanı sıra gıda depolamak için kullanılan B Binası, dini işlevleriyle öne çıkan C ve D binaları, bronz eritme ve döküm atölyeleri ile hububat silosu gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca 2018’de tespit edilen “L” şeklindeki anıtsal mimari komplekste sürdürülen kazılarda, M.Ö. 1400’e tarihlenen kalıntılar belirlendi.

Ağılönü mevkiinde ise 2.000 metrekare büyüklüğündeki “Taş Döşem” yapısı, kurban çukurları, dini yapılar, işlikler ve fırınlar açığa çıkarıldı. Hititlerin kutsal alanı olarak değerlendirilen bu bölgede, tanrılara sunu ve ritüel törenlerinin yapıldığına dair arkeolojik kanıtlar bulundu.

Yürütülen çalışmalar, Şapinuva’nın Hitit uygarlığındaki siyasi, ekonomik ve dini rolünü ortaya koyması bakımından büyük önem taşıyor.

İncelemeler sırasında Vali Ali Çalgan’a; Ortaköy Kaymakam Vekili Burak Şapaloğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın eşlik etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR