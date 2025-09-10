Kentpark’ta düzenlenen bisiklet turu, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve toplumda fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilmesi amacıyla organize edildi. Etkinlikte Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personeli öncülük ederken, parktaki vatandaşlar da bisiklet turuna katılarak etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar, park içerisinde belirlenen güzergâhta hep birlikte pedal çevirerek düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini sembolik olarak ortaya koydu. Vatandaşların coşkulu katılımı, organizasyona ayrı bir değer kattı.

Bisiklet turunun ardından katılımcılar, sağlıklı yaşamı destekleyen mesajların yer aldığı pankartlarla topluma güçlü bir farkındalık çağrısı yaptı. Günün sonunda çekilen toplu hatıra fotoğrafı, bu özel etkinliğin anlamını pekiştirdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, gerçekleştirilen program ile hareketli yaşamın bireylerin hem bedensel hem de ruhsal sağlığının korunmasındaki önemine dikkat çekildiğini belirterek, tüm vatandaşları günlük yaşamlarında düzenli fiziksel aktiviteye yer vermeye davet etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ