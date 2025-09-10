KA-DER Başkanı Bekir Şahin, şölenin unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla renklendiğini belirterek, “Halat çekme, çuval yarışı, yumurta yarışı, uçurtma ve su balonu gibi oyunlarla hem eğlendik hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik” dedi.

Şahin, desteklerinden dolayı başta Çorum Valisi olmak üzere milletvekillerine, Belediye Başkanına, kurum amirlerine, siyasi parti temsilcilerine, Florya Manavına, düzenli kurban desteği sağlayan Bülent Turan’a, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, basın mensuplarına, dernek yönetimine ve üyelerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi