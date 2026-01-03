Vali Ali Çalgan beraberinde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, yeni yıl gecesinde görev başında olan ekipleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaret ederek kutladı.

Vali Ali Çalgan, yeni yıl gecesinde görev yapan personeli yine unutmadı ve yeni yıllarını kutladı. Ziyaretlere öğleden sonra Ankara-Çorum Karayolu ile Çorum-Samsun Karayolu üzerindeki Jandarma ve Polis ekipleri ile başlayan protokol üyeleri yoldaki sürücülerle de sohbet ederek hem kazasız bir yolculuk diledi hem de yeni yıllarını kutlayarak hediye vermişti.

İTFAİYECİLERİ KUTLADILAR

Vali Çalgan ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne giderek burada görevi başındaki itfaiyecilerle görüştü. Fedakârlık ve cesaretle her an hazır bekleyen itfaiyecilerle sohbet eden Vali Çalgan, 2025’i ilimizde ciddi bir olumsuzluk yaşamadan geride bırakmada onların disiplinli çalışmasının da büyük payı olduğunu vurgulayarak hem yeni yıllarını kutladı hem de 2026 yılındaki çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

SAĞLIKÇILAR UNUTULMADI

Vali Çalgan ve Başkan Aşgın daha sonra ise Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ile birlikte hastanede tedavi gören hastalarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini ileten protokol üyeleri görevi başındaki sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayarak sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

112 İLE GAMER

ZİYARET EDİLDİ

Vali Çalgan, Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ziyaretinde bulundu. Yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alan protokol üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER çalışanlarının da yeni yılını kutlayarak görevlerinde kolaylıklar diledi.

KARAKOL

Vali Çalgan ve beraberindeki heyetin bir diğer durağı ise Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği oldu. Ziyarette polislerle biraraya gelen Vali Çalgan, emniyet teşkilatının toplumda huzur ve güven ortamının tesis edilmesinde hayati bir görev üstlendiğini vurguladı. Çalgan, özveriyle yürütülen çalışmalar dolayısıyla tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Emniyet teşkilatının temel hak ve özgürlüklerin korunmasında en güçlü güvence olduğunu ifade eden Vali Çalgan, bu bilinçle şekillenen görev anlayışının aynı kararlılıkla sürdürüleceğine olan inancını dile getirdi.

2026 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eden Vali Ali Çalgan, emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayarak görevlerinde kazasız ve belasız bir yıl geçirmeleri dileğinde bulundu.

