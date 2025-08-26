Çorum Eğitim Kültür Vakfı (ÇEKVA), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için burs başvurularının 25 Ağustos – 15 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Başvurular, vakfın resmi internet sitesi www.cekva.org.tr üzerinden yapılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden gerçekleştirilecek başvurular yalnızca ön başvuru niteliği taşıyor. Zaman, iş gücü ve kâğıt israfını önlemek amacıyla, ön başvurular incelendikten sonra ön elemeyi geçen öğrencilerle vakıf tarafından iletişime geçilecek.

Vakıf yetkilileri, mesaj veya e-posta yoluyla belgeleri istenen öğrencilerin evraklarını elden teslim edebileceklerini ya da farklı illerde ikamet edenlerin belgelerinin ıslak imzalı asıllarını İstanbul veya Çorum’daki vakıf adreslerine kargo yoluyla ulaştırabileceklerini bildirdi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ