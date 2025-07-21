ÇEKVA Ankara Şubesi, bu yıl 208 üniversite öğrencisine burs vererek eğitime olan katkısını sürdürüyor. Vakfın 2024 Yılı Mütevelli Heyet Toplantısına katılan ÇEKVA Onursal Başkanı Avni Çelik'in önerisiyle, gelecek yıl için bir “Eğitim Fonu” oluşturulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, 2022-2025 yılları arasında YKS’de Türkiye genelinde derece elde eden 40 Çorumlu öğrenciye özel başarı bursu verilecek.

Bahattin Işık, Çorumlu hayırseverlerin katkılarıyla üç yıl önce 50 öğrenciyle başlayan burs programının her geçen yıl büyüdüğünü vurgulayarak, “Bu yıl itibarıyla burs verdiğimiz öğrenci sayısı 208’e ulaştı. Çorum’un eğitimdeki başarısını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi