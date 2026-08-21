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Meteoroloji, yüksek sıcaklıkların ağustos ayının sonuna kadar etkili olacağını belirterek, özellikle günün en sıcak saatlerinde vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

Gece saatlerinde ise hava serinliğini koruyacak. Kentte en düşük sıcaklıkların 13–14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Çorum’da sıcaklıklar özellikle hafta sonu belirgin şekilde artacak. Tahminlere göre cumartesi günü en yüksek sıcaklık 35 derece, pazar günü ise 36 derece olacak.

Çorum’da hafta sonu zirve yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkması, yurt genelinde ise normallerin yaklaşık 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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