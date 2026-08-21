Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret ederek oda yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette yeni hizmet binası gezilirken, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve eczacılık mesleğine yönelik çalışmalar ele alındı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Genel Sekreter Ecz. Çelebi Ayvaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Damla Zorlu ve Ecz. Serhat Battal Külük hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan, Başkan Aşgın’a yeni hizmet binasını gezdirdi. Hizmet binasının fiziki yapısı ve teknik donanımı hakkında bilgi veren Afacan, aynı zamanda odanın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

SAĞLIK HİZMETLERİ ELE ALINDI

Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette, Çorum’da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra eczacılık mesleğinin sorunları ve mesleğe ilişkin yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR