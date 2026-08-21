Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası ile Çorum Belediyesi işbirliğinde, odaya kayıtlı nakliyeci esnafının temel ihtiyaçlarını karşılaması ve barınma ihtiyaçlarına destek olunması amacıyla Sanayi Sitesi 6. Cadde 24. Sokak üzerinde Nakliyeci Esnaf Destek Noktası oluşturuldu.

Nakliyeci esnafının bir arada bulunmasını sağlayacak destek noktası, aynı zamanda nakliye hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşların güvenilir ve yetkili nakliyecilere daha kolay ulaşmasını amaçlıyor. Uygulamayla birlikte korsan taşımacılığın ve haksız rekabetin önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Destek noktası önünde nakliyeci esnafıyla bir araya gelen Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, çalışmanın esnafa hayırlı olması temennisinde bulunarak destek noktasının oluşturulma sürecini anlattı.

“ESNAFIMIZIN BARINMASI VE TEMEL İHTİYAÇLARI İÇİN YAPTIK”

Başkan İbrahim Doğan, nakliyeci esnafının göreve geldikleri dönemde kendilerine barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yere ihtiyaç duyduklarını ilettiğini belirterek, belediyeyle yapılan görüşmeler sonucunda destek noktasının oluşturulduğunu söyledi.

Doğan, “Burası Yukarı Sanayi Bölgesi'ndeki mobilyacılar sitesinin olduğu yer. Burada çalışan nakliyeci esnaflarımız, biz vazifeye geldiğimiz anda, günde. Barınma, temel ihtiyaçlarını karşılama adına bir yere ihtiyaçları olduğunu bize bildirdiler. Biz de çabucak bunu belediyemizle paylaştık. Sağ olsun, belediye başkanımız da duyarlılık gösterdi.

Bu manada esnafımızın barınmasına, dinlenmesine ve bir yerde toplu halde bulunması adına bu kamyonetçiler durağını belediyemizin de desteğiyle, vasıtasıyla yaptık” dedi.

AMAÇ KORSAN TAŞIMACILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK

Destek noktasının yalnızca nakliyecilerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmadığını ifade eden Doğan, vatandaşların nakliyecilere daha kolay ulaşabilmesinin de amaçlandığını belirtti.

Doğan, “Tabii burada bunu yaptığımız zaman sadece barınmadan, temel ihtiyaçları karşılamanın dışında gelen vatandaşın nakliyeciyi kolay bulabilmesi adına, buradaki nakliyeci esnafının bizim üyemiz, yetkili belgeli olması hasebiyle kayıp kaçağı önlemek adına, korsan taşımacılığı önlemek adına, burada esnafın yine bir ve beraber, bir arada olmasından dolayı aralarında fiyat birlikteliğinin olup haksız rekabetin önüne geçilmesi adına, aynı şekilde buradaki yine esnafımızın aynı yerde bulunmasından dolayı bir vatandaş açısından da güvenli taşımacılık yapılması adına güzel bir iş gerçekleşti” diye konuştu.

BELEDİYE PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Çorum Belediyesi ile yapılan işbirliğinin önemine dikkat çeken Doğan, destek noktasının hayata geçirilmesinde emeği bulunan belediye personeline de teşekkür etti.

Doğan, “Bu manada bu hizmetin gerçekleşmesinde desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen, her zaman her şartta belediyede her işimize hiçbir mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz bakan, ilgilenen, mihmandarımız, kılavuzumuz olan Ulaşım Müdürümüz Engin Türkol’a, Emlak İstimlak Müdürü Fatih Başıbüyük'e, Makine ve İkmal Müdürü Mustafa Sungur’a, Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’a, Su ve Kanalizasyon Müdürü Yasemin Ağca Kafa ve Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel'e teşekkür etti.

“BU İŞLERİN HEPSİNİN MİMARI BELEDİYE BAŞKANIMIZ”

Çalışmanın hayata geçirilmesinde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın büyük katkısı olduğunu belirten Doğan, Başkan Aşgın'a teşekkür ederek, “Tabii ki bu işlerin hepsinin mimarı, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce esnafımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını bana yaşattılar. Yeni seçilmem dolayısıyla da naçizane küçük de olsa bir eser ve hizmet bırakmama sebep oldular. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KORSAN TAŞIMACILIK YAPANLARA UYARI

Başkan Doğan konuşmasının devamında kayıt dışı ve yetkisiz taşımacılık yapanlara yönelik uyarılarda bulundu.

Şubat ayında değişen 2918 sayılı Karayolları Kanunu'na dikkat çeken Doğan, korsan taşımacılığın cezalarının ciddi oranda arttığını belirterek, “Buraların dışında nakliyecilik yapan, kayıt, kayıtlı olmayan, belgesi olmayan, yetkisi olmayan taşımacılık yapan arkadaşlar var. Son değişen, Şubat ayında değişen 2918 sayılı Karayolları Kanunu'na göre korsan taşımacılığının cezası çok arttı” dedi.

Doğan, cezaların ilk seferde 100 bin TL, ikinci seferde ise 200 bin TL olduğunu ifade ederek, “İlk seferde 100 bin TL ceza, aracın ve ehliyetin bir ay trafikten meni; ikinci seferde 200 bin TL ceza, aracın ve ehliyetin iki ay trafikten meni olmak üzere ceza böyle artarak gidiyor” ifadelerini kullandı.

“BU BENİM SON UYARIM”

Yetkisiz ve kayıtsız taşımacılık yapanlara yönelik sert mesaj veren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onun için vergisiz, belgesiz, yetkisiz, kayıtsız taşımacılık yapan arkadaşlara bu benim son uyarım. Hepsini biliyorum, takip ediyoruz. Kimsenin ekmeğine mani olmasınlar. Kimsenin hakkını hukukunu gasp etmesinler. Ya işlerini kanuna, kurallarına uygun yapsınlar ya da gidip evde otursunlar.

Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.”

Nakliyeci esnaflarından Hüseyin Yurdusev de destek noktasının oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Nakliyeci Rüşdü Erdal ise daha önce nakliyeci esnafının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, Başkan İbrahim Doğan'ın verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi.

Erdal, “Burada biz gerçekten bir sıkıntı içerisindeydik. Daha önceki başkanlara gittik, geldik, gittik geldik. Bizi oyaladı. En son dedi ki, aradı. Bizim odanın böyle bir imkanı yok. Belediyenin de böyle bir yer yaptırma gücü yok dedi. Siz dedi, kendi aranızda yaptırın dedi. Bizde iyi dedik. Biz de öyle telefonu kapattık.

İbrahim Doğan başkanımız seçildi, bize burayı söz verdi. Burayı yapacağım dedi. 6 veya 7 ay içerisinde burayı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu eseri bize kazandırdığı için ayrıca belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TALİP ÇÜRÜK: “HER ZAMAN YANIMIZDA”

Nakliyeci Talip Çürük ise Başkan İbrahim Doğan'ın gece gündüz telefonunun açık olduğunu ve esnafın sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Çürük, Başkan Doğan'ın zor durumda kaldığında kendisine yardımcı olduğunu ifade ederek, “Aracım yolda kaldı Ankara’da başkanımı aradım hemen ilgilendi, her zaman yanımızda, aracımı hemen getirtti Çorum’a” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi