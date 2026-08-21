Özgür Özel başkanlığında kurulan ve TBMM’de 91 milletvekili ile kısa sürede ana muhalefet partisi haline gelen Yeni Parti'nin Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin açıkladığı takvime göre, 26 Ağustos’a kadar Yeni Parti’ye üye olan vatandaşlar kongrelerde oy kullanabilecek.

Yeni Parti’de üye çizelgeleri 26 Ağustos’ta askıya çıkarılacak. Kongre süreci ise 22 Ağustos’ta başlayacak. İlçe seçimleri 12 Eylül’de, il seçimleri 18 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin verdiği bilgiye göre il kongrelerinin 27 Ekim’e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi