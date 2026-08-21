Çorum’da yıllardır Kale Mahallesi’nde faaliyet gösteren Köksallar AVM’nin ikinci şubesi Ata Caddesi’nde açıldı.

İlk şubesini Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde açan Köksallar AVM’nin ikinci şubesi Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi numara 12 /17 adresinde Çorum halkının hizmetine girdi.

Köksallar AVM’nin açılışına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Tuncay Yılmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Gökay, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AVM’nin Çorum ve mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak, işletme sahibi Osman ve Cemal Köksal’a ‘besmele’ yazılı tablo hediye etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Aşgın ve protokol üyeleri AVM’yi gezerek bilgi aldı.



Açılışa vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Öte yandan açılışa özel indirim ve kampanyayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar AVM’de uzun kuyruklar oluşturdu.

Köksallar AVM olarak ikinci şubelerini açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten işletme sahibi Cemal Köksal, Köksallar AVM’de; züccaciye ve plastik ürünleri, temizlik malzemeleri, elektrik ve hırdavat ürünleri ile demonte mobilya gibi birçok farklı ürün grubu yer aldığını söyledi. “Avize ve mobilya ürün gruplarında Çorum’da bizden ucuzu yok” diyen Köksal, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikasıyla vatandaşlara hizmet vereceklerini söyledi.

Köksal, üçüncü şubelerini ise yakın zamanda Buharaevler’de açacaklarının müjdesini verdi.