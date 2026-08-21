Çorum’da yıllardır Kale Mahallesi’nde faaliyet gösteren Köksallar AVM’nin ikinci şubesi Ata Caddesi’nde açıldı.
İlk şubesini Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde açan Köksallar AVM’nin ikinci şubesi Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi numara 12 /17 adresinde Çorum halkının hizmetine girdi.
Köksallar AVM’nin açılışına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Tuncay Yılmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Gökay, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AVM’nin Çorum ve mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak, işletme sahibi Osman ve Cemal Köksal’a ‘besmele’ yazılı tablo hediye etti.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Aşgın ve protokol üyeleri AVM’yi gezerek bilgi aldı.

6Cf459D4 62C9 4932 A2B4 7B1Eb61730Fc
Açılışa vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.
Öte yandan açılışa özel indirim ve kampanyayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar AVM’de uzun kuyruklar oluşturdu.
Köksallar AVM olarak ikinci şubelerini açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten işletme sahibi Cemal Köksal, Köksallar AVM’de; züccaciye ve plastik ürünleri, temizlik malzemeleri, elektrik ve hırdavat ürünleri ile demonte mobilya gibi birçok farklı ürün grubu yer aldığını söyledi. “Avize ve mobilya ürün gruplarında Çorum’da bizden ucuzu yok” diyen Köksal, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikasıyla vatandaşlara hizmet vereceklerini söyledi.
Köksal, üçüncü şubelerini ise yakın zamanda Buharaevler’de açacaklarının müjdesini verdi.

9Af4B992 1318 47Cf 80E7 3Ca502Cbe4Dc84Aa1333 C3B1 4304 80C5 86Dfc0505216

Muhabir: Haber Merkezi